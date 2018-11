Le Racing 92 impressionne encore à Montpellier

Troisième victoire en quatre déplacements cette saison pour le Racing 92 en Top 14 ! C'est l'impressionnant bilan des Ciel et Blanc après leur nouveau coup de force signé ce dimanche, en clôture de la 9e journée, sur la pelouse du finaliste sortant, Montpellier (13-27). Malgré 2 cartons jaunes, les visiteurs signent 4 essais par Juan Imhoff, auteur d'un doublé (7e, 52e), Teddy Iribaren (11e) et Antoine Gibert (79e). Sans jamais parvenir à imposer sa puissance physique, le MHR, pris en contre et impuissant face à une défense de fer, doit se contenter de 2 réalisations signées Yvan Reilhac (29e) et Nicolaas van Rensburg (32e). Insuffisant pour ne serait qu'accrocher un point de bonus défensif.

Et les Montpelliérains de pointer à une inattendue 9e place au classement, où les Racingmen se replacent en 5e position parmi les qualifiés du Top 6.