Le MHR était trop fort

Pas de miracle pour le LOU. Malgré le soutien du Groupama Stadium et du président de l’OL, Jean-Michel Aulas, venu assister à la rencontre, les Lyonnais n’ont jamais vraiment fait douter Montpellier (40-14) vendredi soir, dans cette première demi-finale du Top 14. Véritable rouleau-compresseur, à l’image de ce qu’il a réalisé en saison régulière, le MHR a surtout dominé les débats physiquement, essorant son adversaire et l’empêchant d’imprimer le moindre rythme à ce match.

Une véritable démonstration de force qui s’est peu à peu matérialisée au score. Si tout s’est joué au pied dans les vingt premières minutes, Michael Harris (10e, 23e) maintenant tant que bien mal les Rhodaniens au contact en répondant à Ruan Pienaar (3e, 18e) et François Steyn (13e), les hommes de Pierre Mignoni n’ont pas résisté à la percée de l’ailier fidjien Nemani Nadolo, qui a flirté avec la ligne de touche avant d’inscrire - s’il vous plaît - son 19e essai de la saison (16-6, 25e).

Au revoir Michalak...

Dans leur moitié de terrain, les troupes de Vern Cotter n’ont laissé que des miettes à Michael Harris, qui s’en est contenté pour recoller un peu au tableau d’affichage (16-9, 29e). Mais une nouvelle estocade portée juste avant la pause, et conclue dans l’en-but par Alexandre Dumoulin (23-9, 38e), a définitivement tué le suspense. Il aurait alors fallu plus que du courage et de la détermination, ce dont un LOU à bout de souffle n’a pas manqué, pour inverser la vapeur en seconde période…

Au retour des vestiaires, c’est une marée bleue qui s’est abattue sur la défense lyonnaise. Une vague que Louis Picamoles (33-9, 49e) puis Paul Willemse (40-9, 73e), sans pitié, ont surfée pour venir alourdir la note. Sévère pour les coéquipiers d’un Frédéric Michalak entré en jeu (61e), qui tire sa révérence sur une addition salée, et une transformation ratée sur l’essai de l’honneur marqué par Michael Harris (40-14, 78e). Le Racing 92 et Castres, opposés samedi, sont prévenus: ce MHR est monstrueux.