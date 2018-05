L'anomalie Castres revient en finale 

Plus que jamais la présence de Castres en finale du Top 14 constitue une authentique anomalie. C’était déjà le cas en 2012 puis 2013 lorsque le CO, alors sous les ordres de Laurent Travers et Laurent Labit, avait atteint ce stade de la compétition avec à la clé un Brennus chipé au grand Toulon la première année, avant que le club varois n’assume son statut de favori la suivante.

Cinq ans plus tard et le miracle se répète pour un club tarnais, dont on oublie trop souvent qu’il n’a ni l’environnement ni les moyens de la plupart de ses concurrents. Il y a neuf mois, l’équipe de Christophe Urios n’affichait avec 21,7M€ que le… onzième budget de ce Top 14. Pour ne devancer que Brive, Oyonnax et Agen. A bonne distance en tout cas de Montpellier et de ses 26,9M€ (5e).

"Un rugby d'hommes, un rugby d'amis"

Samedi dernier, à Lyon, le président Pierre-Yves Revol savourait ce retour en finale aux dépens du Racing 92 et de ses stars (19-14) : "C’est notre rugby, c’est le rugby des sous-préfectures, qui s’est quand même imposé face à de grandes métropoles. On va essayer de rivaliser contre Montpellier", "une équipe au-dessus, largement au-dessus du Top 14". Et le dirigeant de s’interroger : "Comment on va les perturber ? Je ne sais pas… Je crois qu’on a un gros défi devant nous, mais honnêtement on est déjà très content d’être à nouveau en finale, pour une petite ville comme Castres, c’est assez gigantesque. (…) C’est une anomalie dans le sens où c’est le onzième budget qui va en finale, rappelle-t-il. C’est un club qui est composé de joueurs pour la plupart pas titulaires dans leurs clubs ou qui évoluaient en Pro D2. Donc c’est un club un peu à part qui essaye de transcender son collectif en permanence. Evidemment, la recette est fragile (*), mais pour l’instant, on voit qu’elle marche de temps en temps et on est assez fiers de l’appliquer. On ne ressemblera jamais au Racing, ni à Montpellier, ni à Toulon. C’est un rugby d’hommes, un rugby d’amis, bien sûr aussi de compétences et de qualités. C’est notre recette et je suis très heureux de voir qu’elle marche encore."

Une recette de nature à donner des idées ? "Je ne sais pas, mais si on peut donner un peu d’espérance à des clubs qui ne sont pas forcément parmi les plus huppés du Top 14, je crois que c’est positif. J’espère que la France du rugby nous aidera, parce qu’on a franchement un défi gigantesque samedi prochain." De là à penser que le pot de terre castrais, à défaut d’avoir l’avantage des pronostics, sera le favori de cœur face à un pot de fer montpelliérain, dont le président Mohed Altrad suscite bien des controverses, il n’y a qu’un pas… "C’est un message sincère, on sait qui nous sommes, on sait d’où l’on vient, on sait ce que nous pouvons faire, on cherche à rivaliser avec les meilleurs avec nos moyens. Et tant que ça réussit et tant qu’on arrive à rester concurrentiels, on est heureux."

Par-delà ce discours, aussi sincère soit-il, mais désormais bien rodé, on repense à ces propos d’un Juan Imhoff, qui s’exprimait sur le site sport24.lefigaro avant l’élimination des Racingmen par des Castrais, qui se complaisent, on l’aura compris, dans ce rôle de la petite équipe : "Je ne comprends pas cette position. Je serai dégoûté - voire énervé - qu'on dise que je suis dans une équipe qu'on qualifie de petite... Je ne laisserais pas parler de mon équipe comme ça." Et l’ailier argentin d’ajouter, pas dupe pour deux sous : "Je pense que Castres est une grande équipe, parce qu'ils sont sûrs d'eux et ils savent très bien ce qu'ils veulent faire."Et le Racing a payé cher pour l’apprendre à ses dépens…

-----------------------------------------------------------------------

(*) Finaliste en 2014, le CO se sauve in extremis la saison suivante grâce uniquement à une meilleure différence particulière sur Bayonne, relégué en Pro D2.