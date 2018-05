La Rochelle: Ranger quitte aussi le club

On pourrait y voir une défection de plus dans le contexte actuel de déstabilisation générale d'un club plus que jamais orphelin de Patrice Collazo, son charismatique manager.

Et pourtant, l'annonce du départ de René Ranger ne constitue pas une grosse perte pour le Stade Rochelais, dont l'ancien All Black, débarqué chez les Maritimes à l'automne dernier, n'aura défendu le maillot qu'à 7 reprises. Sans jamais réellement briller, ni s'imposer. Malgré un contrat qui court jusqu'en 2019, le Néo-Zélandais rentre au pays, où il rejoint le club de Northland engagé dans le championnat national des provinces, la Mitre Cup 10.

HE'S BACK!

We are excited to announce that RENE RANGER is back for the 2018 #Northland #Mitre10Cup season. More details to follow..... pic.twitter.com/hSxAUrJHV9