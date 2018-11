Discipline: Radradra (UBB) et Lanta convoqués

A l'issue de la 9e journée du Top 14, le Bordelais Semi Radradra a fait l'objet d'une citation pour son comportement lors de la lourde défaite de son équipe de l'Union Bordeaux-Bègles face au Stade Toulousain (40-0). L'ancien Toulonnais a reçu un carton jaune à la 32e minute de jeu pour un plaquage dangereux sur Sofiane Guitoune. Radradra est convoqué devant la commission de discipline et des règlements de la Ligue nationale de rugby (LNR) en sa séance du 14 novembre, mais n'est pas suspendu dans l'attente de cette audience et peut donc postuler pour la prochaine journée et la réception de son ancien club du Rugby Club Toulonnais ce samedi (14h45).

Autres convoqués, l'Usap et et son manager Christian Lanta, dont le comportement a été signalé dans le rapport des arbitres après la nouvelle défaite du promu à Toulon (26-16).