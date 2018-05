Discipline: Le Castrais Jenneker convoqué en urgence

Suite au carton rouge reçu samedi, lors du barrage victorieux sur la pelouse du Stade Toulousain (23-11), pour un coup de poing sur Maxime Médard au coeur d'un regroupement, le talonneur castrais Jody Jenneker est, à sa demande d'avancer son audition, convoqué mercredi en urgence devant la commission de discipline et des règlements de la Ligue nationale de rugby (LNR). On voit assez mal comment le geste du joueur, caractérisé, pourrait ne pas être sanctionné et valoir à Jenneker une suspension qui, a priori, le priverait de la demi-finale du Top 14 face au Racing 92 ce samedi, au Groupama Stadium de Lyon (16h45).