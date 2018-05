Discipline: Galan suspendu 2 semaines et privé du barrage face à Castres

Si le Briviste Sisa Koyamaibole et le Bordelais Mahamadou Diaby, cités à la suite de la rencontre Union Bordeaux-Bègles-Racing 92 (J.25 Top 14) et suspendus respectivement 8 et 2 semaines pour « Contact avec la zone oculaire » concernant le n°8 fidjien et pour « Frapper un adversaire avec le poing » s'agissant du flanker de l'UBB, en ont fini avec leur saison, ce n'est en revanche pas le cas du Toulousain Gillian Galan.

A la suite de son exclusion définitive lors de la rencontre Stade Toulousain Rugby-Stade Rochelais (J.25 Top 14), le Stadiste est suspendu 2 semaines pour « Frapper un adversaire avec le bras ».

Les conséquences sont autrement plus graves, puisque Galan, requalifié à compter du 20 mai, sera privé du barrage face au Castres Olympique, programmé la veille.