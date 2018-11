Clermont trop fort pour Lyon

Trop fort. A domicile, Clermont est sans rival en Top 14. Malgré une première période accrochée, l'ASM a eu raison du LOU ce dimanche lors de la 10e journée du Top 14 (31-11), s'imposant avec le bonus offensif. Alors que le XV de France sort d'une terrible débâcle devant les Fidji, deux joueurs sélectionnables pour le prochain tournoi des 6 nations ont guidé les Auvergnats, Morgan Parra et Alivereti Raka.

Absent chez les Bleus pour blessure, le demi de mêlée est entré à la pause et a changé le visage des Jaunards. D'abord en installant de la confiance avec des points au pied puis en mettant du rythme, dictant le tempo pour servir ses arrières dans le bon timing. L'ailier fraîchement naturalisé Français a, lui, dynamisé une rencontre hachée sans cesse par un nombre incalculable de fautes. Moala (36e et 55e), Betham (64e) et Fischer (74e) ont inscrit les quatre essais auvergnats. Pelissié est le seul à avoir aplati pour les Lyonnais (60e).

Clermont récupère fort logiquement la première place du championnat avec quatre points d'avance sur Toulouse alors que Lyon est septième. L'ASM continue de capitaliser. Une bonne idée si l'équipe de France réquisitionne les forces vives auvergnates pendant plusieurs semaines au printemps prochain. "C'est ça l'objectif", admet d'ailleurs au micro de Canal+ un Raka pressé d'être enfin appelé chez les Bleus. Ils en auront bien besoin.