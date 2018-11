Clermont-Toulouse et Toulouse-Toulon en affiches des Boxing Days

La Ligue nationale de rugby (LNR), en accord avec Canal+, a dévoilé les affiches et la programmation complète des Boxing Days, qui concerneront cette année les 12e et 13e journées de Top 14 et la 16e journée de Pro D2. A la veille des réveillons de Noël et du Nouvel An seront en particulier mis à l'honneur les affiches ASM Clermont Auvergne - Stade Toulousain Rugby (21h) et Stade Toulousain Rugby - RC Toulonnais (20h45), ce dernier choc ayant les honneurs d'une délocalisation au Stadium de Toulouse.

