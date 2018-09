Clermont: L'Ecossais Hardie ne sera pas conservé

C'était un paris que l'ASM Clermont Auvergne et ses décideurs ont finalement jugé trop risqué : John Hardie (30 ans, 16 sélections), le troisième ligne néo-zélandais et international écossais, ne sera pas conservé à l'issue de sa période d'essai entamée depuis début août, après l'opération d'une hernie discale, "malgré des tests médicaux rassurants et un investissement irréprochable." L'actuel leader du Top 14 préfère faire le choix de la formation si souvent concluant.

"Nous ne ferons pas de proposition à John pour la suite de la saison, confirme le coach clermontois sur le site du club, avant d’expliquer son choix. La première raison est que nous sommes très content de l’investissement et des performances d’Alexandre Fischer dans le profil de plaqueur gratteur. Ensuite il m’est impossible de prendre le moindre risque avec John. Nous n’avons pas assez de recul, je ne peux pas me tromper. Aujourd’hui, il est capable de s’entraîner, mais il est difficile de se projeter sur un enchaînement de matches. C’est dommage car John a toujours été exemplaire par rapport à son éthique de travail et son investissement. Nous ne sommes pas à l’abri d’avoir besoin d’un joueur en cas de coup dur dans les mois à venir et dans ce cas il pourrait devenir une option intéressante en attendant nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière puisqu’il est désormais disponible et opérationnel pour d’autres clubs." Hardie, sans rancoeur, a également adressé ses meilleurs voeux de réussite à l'ASM dans un message plein de classe.

Had a awesome couple months at Clermont, want to thank the boys, medical staff, S&C and the management. Didn’t go to plan but I’ve come out of those months fighting fit. All the best to clermont for the rest of season..........