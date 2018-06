Castres-Urios: "Montpellier n'est plus habitué..."

Pour Christophe Urios, l'analyse du succès de Castres samedi, en finale de Top 14 face à Montpellier (29-14), est simple: "On sortait de trois semaines de combat, alors qu’eux n’ont eu qu’un match facile contre Lyon, détaille ainsi le manager du CO (sur Canal+). Ils ne sont plus habitués… C'était un match presque parfait. On les a battus sur leurs points forts, j’en suis vachement fier." Les deux semaines précédentes, Castres était allé gagner à Toulouse en barrages (11-23) puis avait battu le Racing en demies (19-14), alors que Montpellier n'a eu qu'à écraser Lyon chez lui (14-40, toujours en demi-finales).