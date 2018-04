Castres surprend La Rochelle

A la Rochelle, on a des références musicales un brin datées, il faut l’avouer, lorsque Thomas Jolmes (22 ans), le jeune deuxième ligne des Maritimes, citait cette semaine, en conférence de presse, l’un des tubes du groupe Europe, l’inoubliable « Final Countdown » pour désigner ce sprint final et cette réception du Castres Olympique dimanche, à domicile.

Dans un stade Marcel-Deflandre une fois encore à guichets fermés, "un match quasi-éliminatoire", comme l’a désigné à raison Christophe Urios, le manager du CO, qui n’a fait que confirmer, dans la foulée de leur élimination en quarts de finale d’une Champions Cup si exigeante, les difficultés des Rochelais dans les rencontres à élimination directe (1 victoire, 3 défaites ces deux dernières saisons, toutes compétitions confondues).

"Une belle balle dans le pied"

L'expérience des matches couperet a de toute évidence payé en faveur des Castrais qui, en surprenant le Stade Rochelais (18-26), confirment leur remontada réussie dans le derby.

Victorieuse pour la 5e fois de la saison à l'extérieur, l'équipe de Christophe Urios réussit le match parfait, appuyée sur une grosse défense, grâce à deux exploits personnels d'Alex Tulou, auteur du premier essai (30e), et de Julien Dumora, décisif pour envoyer à dam Armand Batlle (61e). La botte de Benjamin Urdapilleta (16 points) fera le reste, alors que les Rochelais, à la domination stérile et loin d’"y mettre les tripes et y mettre la tronche", comme l’avait pourtant annoncé Jolmes, auront joué en réaction avec ce doublé de Mohamed Boughanmi (58e, 73e). Pour concéder une défaite à zéro point lourde de conséquence à ce stade de la saison.

"Une défaite à zéro point n’intervient jamais au bon moment, surtout à la maison, regrettait déjà au coup de sifflet final Pierre Aguillon, interrogé au micro de Canal+ Sport. En première mi-temps, on a fait dodo, en deuxième, on ne joue que par à-coups, à réaction. Eux font le match parfait et, au final, c’est un match perdu ; j’ose espérer que rien n’est mort, on va voir les résultats, mais ce qui est sûr, c’est qu’on s’est tiré une sacrée balle dans le pied."

Au classement, les joueurs de Patrice Collazo sont avec les Palois les grands perdants de la journée dans la course à la qualification en laissant leurs vainqueurs du jour intégrer le top 6 à deux journées du terme de la saison régulière.

-------------------------------------------

(*) La Rochelle se déplace à Toulouse et reçoit le Stade Français ; Castres se déplace à Toulon et reçoit Oyonnax.