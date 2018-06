Castres renverse tout sur son passage

Finalement, ça doit servir à quelque chose de faire jouer des barrages en Top 14. Après le Stade Français quatrième en 2015, Castres refait le coup en 2018 après avoir terminé sixième de la saison régulière ! Christophe Urios et ses troupes sont incroyables: après avoir déjà tombé le grand Toulon à la surprise générale en 2013, le CO se paie Montpellier au Stade de France (29-13). Ce MHR grand favori après avoir émerveillé lors de la saison régulière, puis en demies contre Lyon, a exagéré sur l’épreuve physique. Les Castrais ont attendu leurs camarades comme il se doit.

Les Montpelliérains se sont trop entêtés, aussi, à chercher l’essai à tout prix. Trois fois dans le match, et notamment à 10 minutes de la fin alors qu’ils comptaient neuf points de retard, les joueurs de Vern Cotter – à sa demande, visiblement – ont tapé en touche plutôt qu’accumulé les points en tapant les pénalités. Etait-ce l’expérience du Stade de France, avec aussi une finale perdue en 2014 face à Toulon ? Toujours est-il que les Castrais ne sont pas loin d'avoir proposé un récital au leader de la saison régulière.

Urios: "Ils ne sont plus habitués..."

"On est passés à côté, on a fait trop de fautes, regrette Cotter sur Canal+. On n’était pas nous-mêmes. C’était sur 80 minutes et on n’y était pas. Après 10 mois de travail…" Fulgence Ouedraogo a les yeux très embués et du mal à parler: "On a été pris tout le match, on a commis trop d’erreurs pour pouvoir rivaliser. Sans être précis, c’est quasiment impossible de revenir." Louis Picamoles estime aussi que "la logique a été respectée". A l’inverse, le génie Urios, serein comme jamais, parle d’un "match presque parfait": "On sortait de trois semaines de combat, alors qu’eux n’ont eu qu’un match facile contre Lyon. Ils ne sont plus habitués… On les a battus sur leurs points forts, j’en suis vachement fier."

Le CO a su marquer aux meilleurs moments, c’est-à-dire à la fin de chaque période: d’abord par Dumora à la 39e minute, ce qui permettait aux Castrais de mener 19-6 à la pause après les quatre premiers coups de pied d’Urdapilleta (8e, 15e, 18e, 30e). Puis à la 76e par Mafi, 29-13 au final puisque les Montpelliérains, dans l’intervalle, ne sont allés chercher qu’un poussif essai de pénalité (55e) après avoir buté sur une défense héroïque au terme d’une très longue séquence. Ensuite, même à un de moins pendant 10 minutes (de la 55e à la 65e), rien n’a bougé côté CO. Le compteur reste bloqué à zéro titre national pour le MHR, qui avait tout mis sur le Top 14 cette saison. Pour Castres, c’est la cinquième (1948, 1950, 1993, 2013, 2018).