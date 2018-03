Brive: Malgré son précontrat, Steyn n'est plus très chaud...

C'est ce qui s'appelle battre en retraite.... Morné Steyn, dont on tenait pour acquis la signature à Brive en vue d'une arrivée en Corrèze la saison prochaine, ne semble plus vraiment décidé, comme il l'a avoué dans les colonnes du Midi-Olympique.

"Je ne veux pas être irrespectueux avec des gens qui me font confiance et que j’apprécie, mais Brive n’était pas mon premier choix. Je souhaitais rester loyal envers le Stade Français et y terminer ma carrière dans deux ans. Mais, jusqu’en février, j’ai attendu une offre des dirigeants parisiens qui n’est jamais venue, explique l'ouvreur et buteur sud-africain. Les Brivistes m’ont alors fait une belle offre et j’ai signé un précontrat." Qu'il ne semble tout à fait envisageable de ne pas honorer : "Si Brive devait descendre en Pro D2, je pense que je serai libre." Mais dans le cas où le CAB viendrait à se maintenir... "Heyneke utilisera peut être sa magie pour me garder à Paris." Son compatriote Heyneke Meyer, le futur manager sportif du Stade Français, sous les ordres duquel Steyn a notamment remporté le Super Rugby en 2007.

Reste une dimension financière non négligeable avec une somme de 300 00 euros à débourser pour racheter ledit précontrat.