Bordeaux prend le bonus face à Lyon

L'UBB décroche une victoire bonifiée à l'arraché contre le LOU dimanche à Chaban-Delmas, Yann Lesgourgues a marqué l'essai du bonus quatre minutes après la sirène. Après une première mi-temps serrée où seul l'opportuniste Baptiste Serin avait marqué (8-3, 40e), Lyon a craqué face à la vitesse bordelaise après le repos, Bordeaux a inscrit trois autres essais par Semi Radradra, Mahamadou Diaby et donc Lesgourgues.

Les Bordelais ont été plus précis dans des conditions difficiles avec le vent, la pluie, le froid, ils restent invaincus à domicile cette saison et retrouvent le top 6 avec ce succès à cinq points, ils sont désormais cinquièmes à égalité avec le Racing et un point devant son adversaire du jour.