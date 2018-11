Agen-Montès: "Pas envie d'aider Urios à motiver les Castrais"

"Je ne faisais pas partie du plan." Sacré champion de France pour la 5e fois de sa carrière sous le maillot du Castres Olympique la saison dernière, Yohan Montès (33 ans) a pourtant quitté le CO avec une certaine amertume en raison d'un temps de jeu en chute libre sous les ordres de Christophe Urios. Aujourd'hui, alors qu'il vient d'enchaîner 4 titularisations lors des 5 derniers matches avec Agen, le pilier s'apprête à retrouver son ancien club samedi, à Pierre-Fabre (18h05), dans le cadre de la 11e journée du Top 14, avec un énorme appétit, même s'il prend bien garde, dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères de La Dépêche, de ne pas trop en dire...

#COMPO #COSUA



Voici le XV d'@agen_rugby pour défier @CastresRugby demain pour le compte de la #J11TOP14 ! Tous derrière votre équipe pour ce nouveau combat ! ✊ ⚪️ pic.twitter.com/spfajflinf — SUA LG (@agen_rugby) 30 novembre 2018

"On va vraiment y aller pour se donner un maximum. Si on peut ramener quelque chose, ça serait très bien. Mais bon, je sais comment ça se passe. Si on annonce partout qu'on va essayer de gagner à Castres, dans les vestiaires du CO ils vont afficher partout "Montès veut aller gagner à Castres" ! Je n'ai pas envie d'aider Christophe (Urios) à les motiver. Non, on y va pour faire un bon match", lance Montès, qui conserve la confiance de Mauricio Reggiardo et débutera une nouvelle fois la rencontre à son poste de pilier droit.

Le XV agenais : Lamoulie – Saurs, Sadie, Hériteau, Laporte – (o) Berdeu, (m) Abadie – Farré, Tanga, Miquel – Marchois, Murday – Montès, Ngauamo, Phellipponneau.

Remplaçants : Barthomeuf, Tetrashvili, Zafra, Hocquet, Rubio, Vincent, Mchedlidze, Ryan.

COMPO



Découvrez les 23 olympiens qui affronteront @agen_rugby demain à 18h05, au Stade Pierre Fabre !



TOUS EN BLEU & BLANC pour soutenir nos Olympiens !!! ⚪#COSUA pic.twitter.com/C96uheNFGr — Castres Olympique (@CastresRugby) 30 novembre 2018

Le XV castrais : Spedding - Laveau, Combezou, Ebersohn, Smith - (o) Urdapilleta, (m) Radosavljevic - Babillot, Gérondeau, Delaporte - Capo Ortega (Cap.), Jacquet - Kotze, Jenneker, Tichit.

Remplaçants : Firmin, Falatea, Lassalle, Tulou, Kockott, Viallelle, Caminati, M. Clerc.