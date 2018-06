NBA : Andre Iguodala, le retour du "LeBron Stoppeur"

Il est des absents plus marquants que d’autres. L’ailier de Golden State fait assurément parti de ceux-là. Sur le flanc depuis le match 3 contre Houston en Finale de Conférence pour une douleur au genou, l’ancien All-Star des 76ers est prêt à faire son comeback. Sans lui, Golden State a dû batailler jusqu’au match 7 pour éliminer les Rockets. Sans lui aussi, Golden State mène 2-0 face à Cleveland. C’est dire la marge que possèdent finalement les champions en titre sur la concurrence. Pour autant, le retour sur les planches de l’ailier de 34 ans va amener du sang neuf à la défense des Dubs. Et compliquer encore un peu plus la tâche de LeBron James.

De Draymond Green à Kevin Durant en passant par Klay Thompson ou Shaun Livingston, la majorité des Warriors a fait le job lors du Game 2 lorsqu’il a s’agit de défendre sur le King. Mais aucun n’a la vista et l’expérience d’Iggy pour ralentir le numéro 23 des Cavaliers. Défenseur hors-pair et bulldozer physique depuis son entrée dans la Ligue en 2004 , Andre Iguodala gagne en juin 2015 le surnom de « LeBron Stoppeur ».

Le MVP des Finales 2015

Son entrée dans le cinq de départ lors des Finales face à Cleveland fait basculer le fameux momentum. Pourquoi ? Car le natif de Springfield (Illinois) se charge de défendre à plein temps sur James. Et il excelle dans ce rôle, tout en apportant son écot en attaque et sur le jeu rapide des Californiens (22 pts dans le G4, 25 dans le G6). La suite, on l’a connaît. Les Dubs se détachent inexorablement et Iggy éclipse Stephen Curry des suffrages pour logiquement remporter le trophée de MVP.

Dans la fournaise de la Quicken Loans Arena, où Cleveland évolue souvent à un très bon niveau, sa présence sera forcément un plus pour ses partenaires. Mais Golden State, en parfaite position avant de venir dans l’Ohio, a-t-il finalement vraiment besoin de son « LeBron Stoppeur » pour remporter le titre ?

@NicolasSarnak