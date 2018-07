Finaliste de la Ligue des Champions en mai dernier, le Liverpool FC semble parti pour réussir à conserver ses meilleurs atouts, à l'image de Mohamed Salah, Sadio Mané ou Roberto Firmino. Mais pour faire encore mieux en 2018-2019, notamment en Premier League, les Reds n'ont pas hésité à beaucoup dépenser au cours des derniers mois. Plus de 80 M€ avaient été offerts à Southampton l'hiver dernier pour faire venir un Virgil van Dijk qui a apporté de la solidité au secteur défensif. Et cet été, Naby Keita débarqué contre 60 M€, alors que Fabinho a été débauché de l'AS Monaco contre 50 M€.

Et jeudi, Alisson Becker est devenu le gardien de but le plus cher du monde, en passant de l'AS Rome au club de la Mersey contre 75 M€. Les investissements opérés du côté d'Anfield sont colossaux, et attestent de l'ambition du club. Le départ de Philippe Coutinho pour le FC Barcelone en janvier dernier a donc été digéré, et les 160 M€ récoltés réinjectés. Au cours de l'année, les Reds ont dépensé environ 280 M€, adoptant donc pleinement le mode de fonctionnement du foot-business. Et outre-Manche, on pointe évidemment du doigt un Jürgen Klopp qui n'a pas toujours été un partisan de ce modèle économique, loin de là.



Il y a deux ans, au moment où Paul Pogba revenait à Manchester United en devenant le transfert le plus cher de l'histoire, le technicien allemand avait lancé sur ESPN: "Le jour où on me dit que c’est ça le football, je quitte mon job. Vous voulez toujours le meilleur joueur, mais construire un groupe est bien plus important. Certains clubs dépensent beaucoup mais je veux faire différemment. Même si j’avais les moyens, je ferais différemment". Selon toute vraisemblance, le technicien allemand est désormais tout heureux de pouvoir dépenser presque sans compter.

Il n'en fallait pas plus pour que ses détracteurs estiment que Klopp était alors un homme jaloux et envieux des situations privilégiées de certains de ses pairs. Un brin aigri et hypocrite l'ancien coach du Borussia Dortmund ? Ce n'est désormais plus le cas selon tout vraisemblance, car le coach du Liverpool FC n'hésite pas à profiter de la puissance financière de ses employeurs. Il avait pourtant juré de faire "différemment"...