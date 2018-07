Mercato - Liverpool : Alisson débarque de la Roma

Décidément, Liverpool ne lésine pas sur les moyens dès qu'il faut renforcer la formation de Jurgen Klopp. Six mois après avoir fait de Virgil van Dijk le défenseur le plus cher de la planète (84 millions d'euros à Southampton), un investissement qui a été payant à en juger par la très belle seconde partie de saison des Reds, le club de la Mersey a cassé sa tirelire pour s'offrir un nouveau gardien de but, en la personne d'Alisson Becker (AS Rome).



Le montant ? 75 millions d'euros. Un record pour les gardiens, qui appartenait depuis 2001 à Gianluigi Buffon, passé de Parme à la Juventus contre 53 millions d'euros. Il était clair que Liverpool avait besoin de renfort à ce poste où ni Simon Mignolet, ni Loris Karius n'ont jamais totalement convaincu. Comment oublier les terribles erreurs de l'Allemand qui ont sans doute coûté à Liverpool la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid (3-1) ?

Les Reds ont donc jeté leur dévolu sur Alisson, qui s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens d'Europe après une saison seulement en tant que titulaire à Rome. Au début du Mercato, le Brésilien était convoité par le Real Madrid, qui semble désormais concentré sur le dossier Thibaut Courtois. Chelsea, en cas de départ du Belge, était également sur les rangs. Mais Liverpool a raflé le morceau. Et, avec les renforts des milieux de terrain Naby Keita (Leipzig) et Fabinho (Monaco), réalise un Mercato qui font de Mohamed Salah et ses coéquipiers des prétendants au titre.