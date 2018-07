Tout change très vite dans le football, Benjamin Pavard peut en témoigner. Alors qu’il pensait vivre sa première Coupe du monde dans la peau d’une doublure, le défenseur français a décroché la deuxième étoile de l’histoire des Bleus en tant que titulaire, avec à son actif de solides prestations et un but qui pourrait être élu comme le plus beau de la compétition face à l'Argentine.



Cette épopée, qui lui a permis de prendre une autre dimension, pourrait aussi chambouler son avenir en club plus vite que prévu. Alors que Kicker révélait il y a peu l’existence d’un accord entre Stuttgart et le Bayern Munich pour un transfert en 2019, l’international tricolore (22 ans) serait suivi de près par Tottenham, qui aimerait l’enrôler dès cet été. Selon le site TeamTalk.com, les Spurs pourraient ainsi offrir 50 millions d’euros au VfB, où il est actuellement sous contrat jusqu’en 2021.

Tottenham a de la concurrence

Les dirigeants allemands vont donc être confrontés à un dilemme. Soit ils attendent l’an prochain pour vendre l’ancien Lillois pour 35 millions d’euros, le montant de sa clause libératoire qui ne sera activée qu’en fin de saison, soit ils essaient d’en tirer un meilleur prix dès maintenant mais perdent un joueur cadre qui, en 2017-2018, a disputé tous les matches de Bundesliga en intégralité. Vu les dernières déclarations du directeur sportif Michael Reschke, ils ont déjà tranché. A priori.

Il rejoindra l'un des huit meilleurs clubs d'Europe pour la saison 2019-2020 Michael Reschke

"Nous ne cachons pas le fait que Benjamin dispose d’une clause libératoire en 2019, et nous serions heureux de renoncer à beaucoup d’argent s’il joue pour nous une saison de plus, a confié le dirigeant de Stuttgart dans Sport Bild. L'intérêt pour Pavard a augmenté d'un cran avec les demandes des meilleurs clubs en Europe. Mais nous ne vendrons pas Benji pour 50 millions d’euros cet été. Nous voulons le garder." Même si les enchères grimpent d’ici à la fin du mercato ?

"Nous sommes prêts à trouver une solution au 1er juillet 2019 avec un club qui travaille de manière correcte et transparente avec nous, a-t-il ajouté. Je pense qu'il est très probable qu'il rejoindra l'un des huit meilleurs clubs d'Europe pour la saison 2019-2020." Tottenham et le Bayern ne sont pas seuls sur le coup: l’Atlético Madrid, Dortmund, Naples, et Leipzig auraient également un œil sur le polyvalent défenseur, qui évolue à droite en sélection et dans l’axe au VfB.



La volée dingue de Pavard face à l'Argentine :