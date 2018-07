Mercato : Quels Bleus vont bouger ?

Olivier Giroud (Chelsea)

Fort d’une belle deuxième partie de saison avec les Blues, l’attaquant de 31 ans pensait certainement rester à Londres après son départ d’Arsenal contre 22 M€ cet hiver. Mais l’arrivée de Maurizio Sarri pourrait tout changer pour le titulaire des Bleus, à qui il reste un an de contrat à Chelsea. La presse britannique indique dans son ensemble que le coach transalpin ne compte pas sur le profil de l’ancien avant-centre de Montpellier, et qu’il voudrait attirer son ancien joueur Gonzalo Higuain, qu’il a déjà entraîné à Naple, avec une réussite certaine (36 buts en 35 matchs de championnat pour l’Argentin).

Les pistes pour lui : la Premier League évidement (West Ham ?)

N’Golo Kanté (Chelsea)

Comme son partenaire Olivier Giroud, le milieu de terrain des Blues âgé de 27 ans fait lui aussi partie des hommes susceptibles de changer d’air cet été. Après son Mondial canon, le gratin des clubs européens ne va pas manquer de passer quelques coups de fil au board anglais. Sans oublier que la signature de Sarri sur le banc s’est accompagnée du recrutement de Jorginho, l’un de ses hommes forts à Naples et un joueur sensiblement dans le profil de Kanté.

Les pistes pour lui : FC Barcelone, Paris

Nabil Fekir (Olympique Lyonnais)

S’il n’a pas eu un rôle prépondérant durant ce Mondial, le milieu offensif rhodanien conserve une cote importante sur le marché. Très proche de Liverpool avant de le début de la compétition, le joueur formé à l’OL a vu son transfert capoter au moment de la visite médicale, alors que les deux clubs s’étaient entendus sur un montant d’environ 60 M€. Désormais, les Reds devraient repasser à l’offensive, en tentant peut-être d’infléchir le prix à payer pour le Gone. Pas sûr néanmoins que cette stratégie plaise à Jean-Michel Aulas.

Les pistes pour lui : Liverpool

Benjamin Pavard (Stuttgart)

Auteur d’un bon début de tournoi, avec en point d’orgue un but fabuleux contre l’Argentine, les performances du latéral de 22 ans ont décliné ensuite. En grande difficulté contre Eden Hazard et la Belgique, le jeune défenseur n’a pas non plus rassuré en finale contre la Croatie. Il reste tout de même courtisé, et le Bayern Munich devrait rapidement tenter une approche pour l’attirer, tout comme Tottenham, qui chercherait à le recruter en cas de départ du Belge Toby Alderweireld.

Les pistes pour lui : Bayern Munich, Tottenham

Steven Nzonzi (Séville FC)

Avec cinq apparitions pendant ce Mondial, le milieu défensif de 29 ans a fortement contribué au titre des Bleus. D’autant que son entrée en jeu lors de la finale a changé le cours du match pour l’équipe de France face à la Croatie. Dans ces conditions, un départ de la formation andalouse est sans aucun doute d’actualité. Avec une clause libératoire à 40 M€, le Tricolore est dans le viseur d’Unai Emery et d’Arsenal, mais aussi du FC Barcelone, qui apprécierait son profil de récupérateur à en croire Mundo Deportivo.

Les pistes pour lui : Arsenal, FC Barcelone