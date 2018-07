Mercato : Ronaldo à la Juventus, une affaire en or

Le transfert du siècle ? Peut-être pas. La super affaire de l’été ? Assurément. Pour environ 100 millions d’euros, la Juventus Turin s’est offert en une signature un quintuple Ballon d’Or et l’attaquant le plus bankable du football mondial. Oui, pour les quatre prochaines années, Cristiano Ronaldo, le maître de Santiago Bernabeu, portera la tunique bianconera de la Juventus. Un transfert fracassant tant sur le plan sportif que sur le plan économique.

Qu’on aime ou qu’on déteste CR7, il faut admettre que le désormais ex-madrilène est un monstre, un géant, une légende. Champion d’Europe avec le Portugal, quintuple vainqueur de la C1, triple champion d’Angleterre, double champion d’Espagne… Ronaldo détient un CV à l’image de son appétit face aux buts : gargantuesque. Et les statistiques alors ? Elles sont tout simplement hors norme, comme le bonhomme. Meilleur buteur de l’histoire de la Casa Blanca avec 451 buts en 438 matchs, l’ancien Red Devil compile aussi 120 réalisations en 150 rencontres de Ligue des Champions, dont 15 sur le dernier exercice !

⚽ Cristiano Ronaldo au Real Madrid, c'est 16 titres :

🏆🏆🏆🏆 Ligue des Champions

🏆🏆🏆 Coupe du Monde des Clubs

🏆🏆🏆 Supercoupe d'Europe

🏆🏆 Liga

🏆🏆 Coupe d'Espagne

🏆🏆 Supercoupe d'Espagne pic.twitter.com/rcM1rbwh5W — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 10, 2018

Le nouveau Roi d’Italie

C’est donc l’attaquant le plus prolifique du football européen que la Juventus se paye pour un peu de plus de 100 M€. Un homme capable de ramener enfin la formation turinoise sur le toit de l’Europe, l’objectif ultime des dirigeants du Piémont depuis la descente en Serie B en 2006. Un homme capable aussi, même à 33 ans, de faire passer un nouveau cap économique à la Juventus, classée seulement en début d’année à la 10ème place des puissances économiques européennes par le réputé cabinet Deloitte.

Avec Ronaldo dans ses rangs, la Vieille Dame réalise donc un coup financier énorme. Les ventes de maillots ornés du numéro 7 vont atteindre des sommets, et les nouveaux sponsors vont affluer pour voir leur nom sur le maillot zébré de la Juve, place forte d'un championnat renforcée par les nouveaux droits tv bientôt en vigueur de l'autre côté des Alpes. A l’heure où le fair-play financier n’hésite pas à punir chaque élève récalcitrant, à l’image du rival milanais, la Juventus glane en plus un ambassadeur de poids, apte à lui donner encore un peu plus d’éclats sur la scène nationale et européenne.

A Turin, Cristiano Ronaldo devient le successeur des plus grandes icônes du club italien : Michel Platini, Roberto Baggio, Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero ou Pavel Nedved. A Turin, l’histoire fait face à Ronaldo. A Turin, Ronaldo débarque pour continuer d’écrire son extraordinaire histoire.

