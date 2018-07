Petite révolution sur la planète foot : Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid pour la Juventus Turin ! C'est le club madrilène qui a dégainé en premier mardi, quelques heures avant la demi-finale de la Coupe du Monde France-Belgique. La presse italienne évoque un transfert d'un montant de 100 M€ pour l'attaquant international portugais et un contrat de quatre ans. CR7 devrait toucher chez le champion d'Italie un salaire de 30 M€ annuel. Un énorme coup pour la Juve qui s'adjuge les services du quadruple Ballon d'Or.

Car, malgré ses 33 ans, l'ancien pensionnaire de Manchester United reste sur une ultime saison à 44 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues. Un clin d'oeil du destin quelques mois après avoir inscrit l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue des Champions face aux Bianconeri. Un geste qui avait conduit une partie du public du Juventus Stadium à l'applaudir...





Communiqué du Real Madrid :

Le Real Madrid communique, selon la volonté et la demande exprimée par Cristiano Ronaldo, son accord pour un transfert à la Juventus.

Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude pour un joueur qui a démontré être le meilleur du monde et qui a marqué l’une des époques les plus brillantes de l’histoire de notre club et du football mondial.

Au-delà des titres conquis, des trophées remportés, et des succès obtenus sur les terrains de jeu durant ces 9 années, Cristiano Ronaldo a été un exemple de dévouement, de travail, de responsabilité, de talent et d’amélioration.

Il est également devenu le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid avec 451 buts en 438 matchs. Il a remporté 16 titres, dont 4 Ligue des Champions, 3 consécutives et 4 lors des 5 dernières saisons. A titre individuel, avec le maillot du Real Madrid, il a gagné 4 Ballons d’Or, 2 trophées du meilleur joueur FIFA de l'année et 3 Souliers d’Or, sans compter les autres nombreuses distinctions.

Pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo sera toujours l’un de ses grands symboles et une référence unique pour les prochaines générations.

Le Real Madrid sera toujours sa maison.