Coupe du Monde 2018 : L'heure des remplaçants ?

Didier Deschamps comme tous les autres sélectionneurs a convoqué 23 joueurs pour cette Coupe du Monde. 11 d’entre eux sont alignés sur le terrain et les autres se retrouvent sur le banc en espérant entrer sur la pelouse. Hormis Alphonse Areola et Adil Rami, tous les autres joueurs ont au moins joué une seconde sur le terrain.

Si l’on met de côté le dernier match de poules des Bleus face au Danemark (0-0), où le sélectionneur national a fait tourner son effectif en titularisant Steve Mandanda, Presnel Kimpembe ou encore Thomas Lemar, il n’a pas donné sa chance à énormément de joueurs. 16 joueurs ont été utilisés lors des deux premiers matchs et les deux autres à élimination directe.

Nabil Fekir : Remplaçant n°1

Celui qui a eu le plus sa chance en sortie de banc c’est Nabil Fekir. Le milieu offensif des Bleus est entré dans chacune des rencontres avec près de 82 minutes cumulées, où il n’a pas tellement convaincu. Toutefois, il a su montrer des choses intéressantes lors de son entrée face au Danemark (0-0), avec deux frappes dont une cadrée. Les seules choses à se mettre sous la dent de la rencontre ou presque. Pas de quoi chambouler la hiérarchie à tel point de le voir prendre la place de Griezmann, Matuidi ou Mbappé. Pressenti une nouvelle fois remplaçant, Fekir pourrait entrer en seconde période pour donner un second souffle devant et tenir le ballon.

Ousmane Dembélé : le titulaire devenu remplaçant

Le joueur du FC Barcelone avait commencé sur la ligne d’attaque la Coupe du Monde aux côtés d’Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Il a ensuite continué sa compétition sur le banc après ne pas avoir saisi sa seconde chance face au Danemark. Si les choses ne se passent pas bien pour les Bleus, Ousmane Dembélé pourrait être le premier à sortir du banc pour apporter sa vitesse en seconde période face à une défense jugée lente (Kompany, Vermaelen et Vertonghen). A lui maintenant de moins être spectateur mais plus acteur sur le terrain en apportant sa folie et sa vitesse. Un petit but de Dembélé ne serait pas de refus à l’image de celui marqué avec le Barça, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Chelsea de Thibaut Courtois.

Steven Nzonzi pour la stabilité

Invité de la dernière heure pour le voyage en Russie, Steven Nzonzi savoure le moment passé en équipe de France. Le joueur du FC Séville a eu le droit à une titularisation face au Danemark et deux entrées en jeu face au Pérou et à l’Uruguay. Coïncidence, Didier Deschamps a fait appel à lui face aux deux équipes sud-américaines quand les Bleus avaient besoin d’un soutien fort et puissant au milieu de terrain. Sa taille et sa qualité de relance font du bien à l’équipe dans les moments où elle subit. Toutefois, ses entrées se font toujours dans les dix dernières minutes.

Et les autres ?

L'autre joueur qui pourrait avoir son mot à dire c'est Corentin Tolisso. Comme Dembélé, il a commencé titulaire face à l'Australie avant de retrouver le banc de touche. On l'a retrouvé un petit quart d'heure face à l'Argentine en remplaçant Blaise Matuidi, puis quelques jours plus tard, dans la peau d'un titulaire en prenant la place du joueur de la Juventus Turin dans une position de milieu gauche. Si le match venait à se tendre, on pourrait voir le joueur du Bayern Munich faire son entrée.

Pour les autres joueurs, il sera compliqué de les voir sur la pelouse s'il n'y a pas de pépins physiques durant la rencontre. Mais il est important pour eux de se tenir prêt, surtout quand on sait que Samuel Umtiti a quelques soucis au genou, et qu'un Presnel Kimpembe pourrait prendre sa place, lui qui a joué l'intégralité du match face au Danemark.

On l’aura bien compris, les changements ne sont pas le point fort de Didier Deschamps. Depuis sa prise de fonction en 2012, seul Antoine Griezmann a marqué un but après son entrée en jeu dans un Euro ou un Mondial (face à l’Albanie à l’Euro 2016, 2-0). Rappelons qu’un changement supplémentaire pourrait être fait si la décision ne se fait pas dans les 90 minutes réglementaires. A lui d’en faire bon usage.

Le Brésil a donné des idées à Deschamps ?

Didier Deschamps et son staff ont dû tirer pas mal d'enseignements en regardant le match de son adversaire du soir face au Brésil. En difficulté dans la partie adversaire du terrain pour créer le danger sur des attaques placés, Tite a fait le choix de faire entrer Roberto Firmino, Renato Augusto et Douglas Costa. Un virage à 180° tourné vers l'attaque. Ces trois joueurs ont mis le feu à la défense belge. Positionné à droite, Douglas Costa a plus qu'embêter Nacer Chadli, alors qu'en pointe Roberto Firmino a été un créateur d'espace pour Neymar et Coutinho. Enfin Renato Augusto a été le plus en vue avec un but marqué de la tête et une occasion ratée en toute fin de rencontre.