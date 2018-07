Le feuilleton dure depuis la finale de la Ligue Europa, depuis qu’un certain Gianluca Di Marzio a fait part d’un intérêt commun entre l’OM et un Mario Balotelli qui ne se voyait pas honorer sa troisième année de contrat à Nice. Vendredi soir, le journaliste de Sky Italia affirme que le dénouement est imminent. Le buteur transalpin étant en passe de parapher un bail en faveur du club phocéen.

"Mario Balotelli reste en France, en Ligue 1, assure Gianluca Di Marzio. Quelques détails contractuels sont à régler dans les prochaines heures puis l’attaquant azzurro signera un contrat de deux ans." Initialement, le clan Balotelli imaginait une simple pige d’un an parmi les Olympiens, histoire de confirmer à plus grande échelle son renouveau avant de revenir au pays, en Serie A - le but ultime a priori de celui qui vient tout juste de retrouver une place en sélection. Les dirigeants marseillais sont parvenus à imposer une saison de plus à l’ancien Milanais, qui l’été prochain sera tenté de bouger à nouveau, ou de négocier déjà une revalorisation (il devrait émarger à 600 000 euros mensuels dans un premier temps).

L’union qui se profile n’est donc pas idéale pour l’OM, mais le club provençal saura s’en contenter puisqu’il tient enfin son "Grantatakan", celui qui l’an passé s’était fait attendre et n’était jamais arrivé. Crédité de 26 buts en 38 matches toutes compétitions confondues la saison dernière avec le Gym, Mario Balotelli a alors connu l’exercice le plus abouti de sa carrière, à 27 ans (il fêtera ses 28 ans le 12 août prochain) – preuve que l’enfant terrible du football italien se bonifie avec le temps. Toujours ambitieux, l’intéressé a refusé un pont d’or chinois pour privilégier le terrain et continuer à prouver qu’il est légitime de le voir au sein de la Squadra Azzurra. Gageons que son accord avec Marseille sera gagnant-gagnant.