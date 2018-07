Le feuilleton Balotelli touche peut-être (enfin) à à fin. Comme attendu, l’international italien s’apprête en effet à quitter l’OGC Nice, où il est sous contrat pour encore une saison, et tout porte désormais à croire que l’ancien Milanais va endosser le costume du « Grand attaquant » tant courtisé par l’Olympique de Marseille.

A en croire Nice-Matin, l’OM lui aurait en effet proposé un contrat de trois ans avec à la clé un salaire estimé à 600 000 euros par mois. Un record pour le club phocéen. Une proposition qui aurait achevé de convaincre l’attaquant transalpin et son agent, Mino Raiola, et ce d’autant plus facilement que peu de clubs se sont finalement manifestés pour l’attirer.

Selon le quotidien azuréen, un bras de fer n'est pourtant pas à exclure entre Super Mario et Nice, puisque l'international italien ne s'est pas encore présenté à l'entraînement depuis la reprise du club lundi...