"Le Peps Genesio", titrait à sa une L’Equipe au lendemain de la victoire retentissante des Lyonnais sur la pelouse de l’Etihad Stadium face à Manchester City (2-1). Et le quotidien national d’enfoncer le clou dans ses pages en érigeant Bruno Genesio en artisan numéro un de cet exploit en ouverture de la campagne de l’OL en Ligue des champions : "Tous ses choix tactiques ont été payants." En premier lieu, ce système inédit, mais si efficace en 4-4-1-1, où le coach rhodanien prenait le contrepied avec les titularisations couronnées de succès de Pape Cheikh Diop et Mawxel Cornet.

De quoi valoir à Genesio la meilleure note lyonnaise auprès de nos confrères avec un 9 pour valider cette première manche gagnante dans le match des entraîneurs face à la référence Pep Guardiola. On a coutume d’enfoncer des portes ouvertes en disant qu’en football, tout va très vite, mais rien n’est plus vrai pour l’entraîneur de l’OL encore conspué par une frange de ses supporters le week-end précédent ce coup de tonnerre outre-Manche. Et Genesio a de nouveau soigné sa cote à la faveur d’un Olympico aussi spectaculaire que gagnant dimanche contre l’OM (4-2). Avec cette fois un 8 du plus bel effet dans le bulletin de notes de L’Equipe.

"Ça fait toujours plaisir..."

"Ça fait toujours plaisir, je mentirai si je disais que ça ne me fait rien, de la même manière que ce n’est pas plaisant d’être sous le feu des critiques", reconnaît volontiers le technicien, que l’on sent flatté par cette reconnaissance du milieu pour son travail, mais toujours prompt aussi à mettre en avant le collectif : "C’est simplement le résultat d’un travail d’équipe, bien sûr les joueurs, parce qu’ils sont sur le terrain, restent les plus important dans la performance ; et puis il y a mon staff technique, médical, qui fait qu’on a de moins en moins de blessés, explique-t-il. C’est ce travail qui est récompensé à travers des joueurs ou l’entraîneur lorsqu’ils sont bien notés ou un peu plus mis en lumière…" Serviteur de son club, pas du genre à tirer la couverture à soi, Genesio ne sera jamais Mourinho. Et la notion de coaching gagnant a pour lui ses limites. Le cas Diop en l’espèce est selon lui symptomatique.

"J’essaie toujours de faire les choix les plus judicieux pour faire gagner les matches, mais ce sont les joueurs qui envoient les signaux ; Cheikh a fait le job pour me donner envie de le faire jouer. C’est peut-être aussi l’expérience malheureuse avec d’autres joueurs, qui font qu’on a eu un peu plus d’analyse et de patience… C’est aussi la patience de mes dirigeants, qui avaient investi pas mal d’argent (sur Diop) et n’ont pas été impatients." Un éloge de la patience pas si fréquent dans le football moderne.