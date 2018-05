L’OM a retrouvé le sourire, du moins c’est ce qu’ont laissé transparaître Florian Thauvin et Rudi Garcia en conférence de presse ce vendredi. Les joueurs phocéens restent évidemment sous le choc de cette finale de Ligue Europa perdue contre un Atlético bien trop fort (0-3), mercredi au Parc OL, mais ils sont pleinement concentrés sur la réception d’Amiens, samedi, lors d’une dernière journée de Ligue 1 qui leur offrira le podium en cas de faux-pas de l’OL contre Nice.

Et si c’était Mario Balotelli, le buteur des Aiglons visiblement dans le viseur du Champions Project, qui décidait de l’issue de la course à la Ligue des Champions ? "Je ne sais pas s’il regardera cette conférence de presse, mais une chose est sûre, c’est que je n’ai jamais été autant derrière Mario Balotelli sur ce dernier match. On est tous derrière lui et je ne suis pas le seul", a lancé "FloTov". "S’ils font un résultat à Lyon, je recrute tous les Niçois", a plaisanté Garcia, qui rappelle néanmoins que la tâche ne sera pas facile face à Amiens, une "belle équipe, solide, qui est la 3e défense de Ligue 1".

Ça restera une grande saison, c’était génial

Officiellement, l’OM n’aura pas de regrets s’il se contente de la 4e place. "Je vous rappelle que la programmation du club était de finir 4e et on n’avait pas programmé la possibilité de gagner une Coupe d’Europe", clame l’entraîneur. L’ailier international français, lui, sera déçu mais "on ne peut pas retirer les moments magnifiques que l’on a vécus, toutes ces émotions". Et de conclure avant même la 38e journée: "Cela fait un petit moment que je suis à l’OM et c’est ma saison préférée. J’ai pris beaucoup de plaisir. Ça restera une grande saison, c’était génial".