Depuis son arrivée à Marseille cet été, en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade et précédé d’une belle réputation, Nemanja Radonjic a pris part à cinq rencontres – trois en championnat et deux en Ligue Europa – dont deux en tant que titulaire mais sans grand impact sur le jeu et les performances des Phocéens. Au contraire, l’intéressé s’est fendu d’une bévue qui sur la scène continentale a coûté un point aux Olympiens face à Francfort : une relance hasardeuse à l’origine du but assassin de l’Eintracht dans les ultimes secondes, le 20 septembre dernier sur la pelouse d’un Vélodrome fermé au public (1-2).

Bien que lancé dans le onze de départ face à Lille et Limassol, le jeune ailier serbe n’a pas marqué plus de points, s’emmêlant trop souvent les pinceaux et coupable d’un jeu un peu trop naïf pour tromper son monde. Pourtant Rudi Garcia, qui a côtoyé le jeune homme sans trop s’en souvenir lorsqu’il officiait à la Roma et que le natif de Nis faisait ses classes avec la Primavera, en 2015, n’en démord pas: "Nemanja a tous les prérequis pour bien s’intégrer et apporter un plus à notre équipe."

A la place d’Ocampos dimanche

"Il a fait de très bonnes choses en rentrant ou en étant titulaire. Il a commis quelques erreurs aussi, comme contre Francfort, mais c’est un jeune joueur et il ne faut pas lui en tenir rigueur, dixit le technicien marseillais ce vendredi en conférence de presse. J’essaie de bien communiquer avec lui, il a besoin de comprendre encore le fonctionnement et l’animation de l’équipe. Et puis il faut qu’il dépoussière un peu son jeu. Parfois, il a des touches de balle parasites, il doit prendre davantage de risques dans les 30 derniers mètres, là où il peut nous apporter une supériorité numérique sur un mouvement."

Pas de souci en revanche pour ce qui est de la générosité de l’ancien Belgradois. "Il travaille beaucoup défensivement, ça c’est un bon point, je n’ai pas besoin de le lui rappeler." Ça tombe bien, face à Nice ce dimanche, l’OM devra composer sans Luiz Gustavo et Lucas Ocampos, deux de ses éléments les plus combatifs sur le terrain. "Ce sont deux joueurs qui donnent l’exemple dans le don de soi et l’impact athlétique, note Rudi Garcia. Ceux qui vont jouer à leur place vont devoir forcément en faire plus. On serait bien inspirés d’arrêter de commencer les matches à l’extérieur à 0-2. Il faut qu’on soit plus solides !" Le message est on ne peut plus clair pour Nemanja Radonjic, pressenti pour suppléer Ocampos, et pour Morgan Sanson, de retour de blessure et assuré d’une place dans l’entrejeu "si tout va bien d’ici là".