OM-Garcia: "Que la série du PSG s’arrête contre nous" 

A son arrivée à Rome en 2013, Rudi Garcia a débuté sa première saison en Serie A par un enchaînement record de 10 victoires. Cette série folle, le PSG peut également l’établir ce samedi en cas de succès contre Amiens dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1.

"Plus la série augmente et plus elle s’approche de la fin, c’est logique, souffle un Rudi Garcia qui entraîne désormais l’OM. On verra ce que fait le PSG ce week-end, je leur souhaite de poursuivre leur série pourvu qu’elle s’arrête contre nous…"

Les deux clubs ont rendez-vous en championnat dès le dimanche 28 octobre, au Vélodrome, pour le compte de la 11e levée.