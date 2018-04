Liga : Seville prend l'eau contre le Celta Vigo

Quart de finaliste de la Ligue des champions et finaliste de la Coupe d'Espagne, le Séville FC est en revanche d'une terrible irrégularité en Liga. A l'occasion de la 31e journée de championnat, les joueurs de Vincenzo Montella ont été étrillés (4-0) sur la pelouse du Celta Vigo samedi. Iago Aspas a signé un triplé (57e, 60e et 78e) pour atteindre la barre des 22 buts, le malheureux Guilherme Arana ouvrant le score contre son camp (38e). Wissam Ben Yedder et Steven N'Zonzi étaient titulaires, alors que Clément Lenglet est entré en fin de première période pour remplacer l'ancien Lillois Simon Kjaer, blessé.