La Liga : Le Real Madrid digère mal le Clasico

Le Real Madrid a été battu (3-2) sur la pelouse de Séville, mercredi, en match en retard de la 34e journée de Liga. En l'absence de plusieurs cadres de l'équipe, les Merengue ont été nettement battus par des Andalous invaincus depuis le retour aux affaires de Joaquin Caparros et à nouveau dans la course à l'Europe, à trois longueurs de Villarreal, premier qualifié direct pour la Ligue Europa. Wissam Ben Yedder (26e), Miguel Layun (45e) et un but contre son camp de Sergio Ramos (85e) ont permis aux locaux de prendre le large, avant que Borja Mayoral (87e) et Ramos (90e+5 sur penalty) ne réduisent l'écart pour les Merengue.