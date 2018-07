Un chiffre d'affaires record pour le Barça

Dans un communiqué fleuve publié sur ses médias officiels, le Barça annonce un chiffre d’affaires record de 914 millions d’euros pour l’exercice 2017-2018.

882 millions d’euros ayant par ailleurs été dépensés, le champion d’Espagne et tenant de la Coupe du Roi a ainsi enregistré un profit de 32 millions d’euros sur la saison écoulée – 13 millions impôts déduits.

Se félicitant d’une telle progression, le club catalan entend atteindre le milliard de revenus à l’horizon 2021.

