Real Madrid: Varane prend du galon

S'il reste au Real Madrid en 2018-2019, ce qui devrait très probablement être le cas, Raphaël Varane fera partie des capitaines de l'effectif désormais dirigé par Julen Lopetegui. A la Maison blanche, le brassard est désigné à l'ancienneté, et Sergio Ramos reste intouchable.

Le défenseur central espagnol est donc le patron sur le terrain, juste devant le Brésilien Marcelo et un Karim Benzema qui pointe désormais en troisième position en lieu et place de Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus Turin. Or, le départ de la star portugaise permet donc à Raphaël Varane de pointer désormais à la quatrième place dans la hiérarchie des joueurs susceptibles d'être capitaines au cours des mois à venir.