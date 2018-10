Real Madrid, Dijon, même combat

Le Real Madrid est dans le dur. Après un début de saison prometteur, les hommes de Julen Lopetegui n’en finissent plus d’enchaîner les contre-performances. Cinq jours après avoir été surpris par le CSKA Moscou (1-0), les champions ont ainsi enchaîné avec une défaite dans le temps additionnel à Alaves (1-0), alignant un quatrième match sans victoire toutes compétitions confondues.

Pire, les Madrilènes n’ont pas marqué le moindre but lors de leurs quatre derniers matches, alignant un maigre match nul et vierge dans le derby face à l’Atlético Madrid (0-0) et trois défaites, avec en plus une correction sur la pelouse du FC Séville (3-0). Le Real Madrid n’a donc plus marqué depuis le but de Marco Asensio face à l’Espanyol Barcelone (1-0), le 22 septembre dernier. Le prochain match du Real étant fixé au 20 octobre, les Madrilènes seront restés, a minima, près d’un mois sans marquer.

Au total, le Real Madrid en est à 409 minutes sans avoir fait trembler les filets adverses, soit 6 heures et 49 minutes. En Europe, un seul club fait pire: Dijon, qui en est désormais à 437 minutes sans but. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’ont plus marqué, eux, depuis la 5e journée de Ligue 1 et un but de Wesley Saïd contre Angers (1-3) le 15 septembre. Real Madrid, Dijon FCO même combat…