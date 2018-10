Le Real Madrid ne répond plus

Pour les deux géants du football espagnol que sont le FC Barcelone et le Real Madrid, enchaîner trois rencontres de rang sans victoire équivaut en quelque sorte à se retrouver en situation de crise. Alors, comme son rival catalan, le club de la capitale se retrouve sous pression après avoir une nouvelle fois laissé échapper le succès, pour la troisième fois de rang toutes compétitions confondues après la déroute à Séville (3-0) et le nul (0-0) concédé à Santiago-Bernabéu contre l'Atlético en championnat. Mardi soir, à l'occasion de la 2e levée de Ligue des champions, la Maison blanche s'est inclinée en Russie (1-0), face au CSKA Moscou.

Les Merengues apparaissaient pourtant largement favoris de cette confrontation, surtout après la petite correction infligée à l'AS Rome à la mi-septembre (3-0). Et même en l'absence de Marcelo, Isco et Gareth Bale, tous blessés, Julen Lopetegui avait pris la décision de laisser Sergio Ramos souffler un peu. Le défenseur central et sa rage de vaincre auraient pourtant pu secouer cette équipe amorphe, prise à froid dès la 2e minute de la partie sur un but de Nikola Vlasic. Une mauvaise relance en retrait de Toni Kroos, une hésitation de Raphaël Varane et le tour est joué. Le Real Madrid est mené au score mais a tout loisir de refaire son retard pour ensuite aller chercher les trois points.

Sauf que rien ne se passera comme prévu. Le capitaine du jour, Karim Benzema, ne parviendra pas, avec ses partenaires Marco Asensio ou Lucas Vazquez, à faire trembler les filets adverses. La domination territoriale a pourtant été totale, implacable, et le Français a touché du bois, comme Casemiro puis Mariano Diaz, entré en seconde période pour tenter de dynamiser le secteur offensif. Mais cette équipe n'a pas su varier son jeu, enchaîner et déséquilibrer une arrière-garde solidaire et bien organisée. Raphaël Varane aurait pu se rattraper de sa boulette dans les derniers instants, mais sa tête à bout portant a fui le cadre... Le bénéfice de la victoire validée contre l'AS Rome lors de la 1ère journée est en quelque sorte effacée, car les Giallorossi ont dans le même temps étrillé le Viktoria Plzen avec un triplé d'Edin Dzeko à la clef. Et c'est le CSKA qui domine ce groupe G...