Ousmane Dembélé n’en finit plus de faire parler de lui. Et pas nécessairement pour les bonnes raisons. S’il a su se montrer à son avantage en tout début de saison, ce démarrage pied au plancher paraît aujourd’hui bien loin. Il n’est désormais plus question que de prestations poussives, de retards répétés et, plus globalement, d’une attitude prêtant le flanc à la critique.

De quoi lui valoir plusieurs rappels à l’ordre, aussi bien de la part d’Ernesto Valverde, qui n’a pas hésité à l’écarter du groupe pour la réception du Betis Séville juste avant la trêve internationale, que de celle de Didier Deschamps. Et les deux techniciens pourraient ne pas en rester là. A en croire Le Journal du Dimanche, l’ancien Rennais serait ainsi sur la sellette chez les Bleus. Au même titre que Florian Thauvin, dont les performances en équipe de France laissent à désirer, le Barcelonais risquerait ainsi d’être écarté de la prochaine liste s’il ne change pas drastiquement d’attitude.



Un changement d’attitude également réclamé par le staff technique des Blaugrana. D’après Sport, qui barre sa une d’un «Ultimatum à Dembélé», le champion du monde français continuera en effet d’être puni et ne jouera pas ces prochaines semaines s’il ne réagit pas dans les plus brefs délais. Ce dont doutent certains dirigeants lassés par son manque de maturité. A tel point que ces mêmes dirigeants militent d’ores et déjà pour son transfert lors du prochain mercato estival et seraient prêts à le laisser partir pour 100 millions d’euros. Une somme dont pourrait s'acquitter Liverpool.