Equipe de France : Ousmane Dembélé, le dangereux virage

Est-ce la sortie de route de trop pour l’ailier tricolore ? Le week-end passé, l’actualité du club catalan a été rythmée par l’absence dans le groupe de l’international français (20 sélections, 2 buts), écarté de l’équipe pour avoir raté un entraînement. La cause : une gastro-entérite, confirmée après coup par le staff blaugrana, mais pas signalé à temps au Barça par le joueur et son entourage. La sanction : une mise à l’écart pour le match face au Betis Seville (3-4) dans une partie spectaculaire perdue par la formation d’Ernesto Valverde.

Le résumé du match :

Un nouveau contretemps dans la carrière déjà bien tumultueuse de l’ailier de 21 ans, auteur d’un début de campagne canon avec quatre buts et une passe décisive en Liga, d’un but victorieux contre Séville en Supercoupe d’Espagne en août et souvent plus maladroit dans la forme que dans le fond hors du champ des caméras. A l’été 2017, le natif de Vernon avait déjà défrayé la chronique durant plusieurs jours, partant au clash avec le Borussia Dortmund pour forcer son transfert en Catalogne.

Un épisode qui a marqué le FC Barcelone avant même son arrivée effective en Espagne… et que le joueur n’a pas réussi à faire oublier. Souvent victime de la une des quotidiens ibériques et pointé du doigt pour son hygiène de vie, Ousmane Dembélé n’a jamais bénéficié de la pleine adhésion des médias de l’autre côté des Pyrénées. Recruté pour 105 millions d’euros, Dembélé vit des moments difficiles au Camp Nou depuis quelques semaines et des passages réguliers par le banc de touche. Le rassemblement des Bleus arrive à point nommé pour l’ex-prodige de Rennes.

Les Bleus pour rebondir

Appelé dans la liste des 23 de Didier Deschamps pour les rencontres face aux Pays-Bas et l’Uruguay, le milieu offensif abat maintenant une carte importante de son jeu. Apprécié par le sélectionneur français, Dembélé jouit encore d’un certain crédit dans l’esprit de Deschamps. Mais celui-ci n’est pas illimité. Et les écarts commis au Barça ne seront pas mieux acceptés s’ils se produisent dans le cadre de l’Equipe de France.

« Il est un peu coutumier du fait par rapport à certains retards. Il va certainement dire qu'il n'est pas le seul. Il doit être un peu plus attentif. C'est un joueur qui a connu beaucoup de choses malgré sa jeunesse. Je ne désespère pas qu'il prenne conscience qu'il doit améliorer ces aspects-là. […] Personne n'est parfait. Il y a des règles dans leurs clubs. On a les nôtres. Les joueurs ont tous le droit à l'erreur, après il faut savoir la gravité. L'idéal, c'est qu'ils fassent tout bien mais ce ne sera jamais le cas » se montrait un brin fataliste DD en conférence de presse lundi.

En attendant de savoir comment son futur se dessinera en Catalogne, Ousmane Dembélé peut écrire son présent au sein d’une parenthèse moins agitée chez les Bleus. Avant de revenir à une réalité plus complexe avec le club blaugrana et un match au sommet le 24 novembre sur le terrain de l’Atlético Madrid.

