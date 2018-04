Barça: un record qui en cache un autre

En l’emportant, samedi, face à Valence (2-1), le Barça n’a pas seulement fait un pas supplémentaire vers le titre de champion d’Espagne. En plus de conserver leurs 11 points d’avance sur l’Atlético Madrid, les Catalans se sont offert le record d’invincibilité en Liga avec désormais 39 matches sans défaite, soit un de plus que la Real Sociedad entre 1979 et 1980.

Mais cette marque historique s’est accompagnée d’un autre record. Marc-André ter Stegen est en effet le premier joueur de l'histoire à aligner 39 journées sans perdre un match depuis la création de la Liga en 1929.