Atlético Madrid : La fusée Griezmann est bien lancée

Et si Antoine Griezmann était en train de réaliser la plus grande saison de sa carrière ? A première vue, cela ne semble pas sauter aux yeux. L’Atlético Madrid ne sera pas sacré champion d’Espagne et a été éliminé de la Ligue des Champions dès la phase de poules. Pas de quoi fanfaronner quand on sait que les Colchoneros ont été sacrés en 2014 et ont atteint la finale de la Ligue des Champions en 2014 et en 2016. A priori, et d’un point de vue d’ensemble, Griezmann a connu de meilleures saisons sous le maillot madrilène. Un constat d’autant plus vrai que l’international tricolore n’a pas brillé lors de la première partie de saison. C’est peu de le dire. Seulement cinq buts en Liga et deux en Ligue des Champions. Au 31 décembre 2017, Griezmann n’avait rien de la terreur convoitée par toute l’Europe. Une anomalie rapidement corrigée par l’ancien star de la Real Sociedad.

A l’instar de Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann a débuté l’année 2018 avec la ferme intention de rallumer la flamme. C’est simple, depuis janvier, « Grizou » est intenable. En feu, l’international français réalise même le meilleur début d’année de sa carrière. Alors qu’il n’avait inscrit que cinq buts lors des cinq premiers mois, Griezmann a réussi la prouesse d’en mettre quatorze de janvier à avril ! Au total, le natif de Mâcon totalise 19 buts à son compteur, soit trois de moins que ses records de 2015 et 2016. Il ne reste plus que six journées à l’intéressé pour réaliser sa meilleure saison en Liga. Sur la scène européenne, le renouveau est également perceptible. Même si Griezmann ne joue « que » la Ligue Europa, il a emmené son équipe en demi-finales et a réussi à faire trembler les filets à trois reprises. Et si l’on ajoute ses deux buts inscrits en janvier en Coupe du Roi, on arrive à 19 buts, toutes compétitions confondues, marqués en moins de cinq mois. Avec 26 buts inscrits depuis le début de saison, Griezmann n’est plus loin de son record de buts marqués sur une saison toutes compétitions confondues : 32.

A moins de deux mois de la Coupe du Monde 2018 en Russie, ce retour en grande forme de Griezmann fait bien sûr l’affaire de l’équipe de France. Meilleur buteur français en activité devant Fékir, la star madrilène est appelée à être le leader technique des Bleus à la mi-juin. Un rendez-vous ultra important pour le joueur s’il veut définitivement rejoindre la cour des très grands et accessoirement, faire le deuil de la finale de l’Euro 2016 perdue à domicile face au Portugal. A 27 ans, celui qui compte 51 sélections et 19 buts avec le maillot bleu espère aussi briller afin de franchir un nouveau cap. Le FC Barcelone et Manchester United rêvent de l’enrôler. Deux clubs galactiques pour une fusée pas prête d’atterrir…