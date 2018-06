"Abidal sera le tuteur de Dembélé"

Pour le quotidien catalan Sport, Eric Abidal devrait être le "tuteur" du français Ousmane Dembélé la saison prochaine.

Arrivé en tant que directeur sportif au début du mois de juin, l'ancien arrière-gauche du club a été choisi pour sa proximité avec le vestiaire blaugrana. Le club attendrait de lui qu'il suive et qu'il joue un rôle dans l'évolution de Dembélé, arrivé de Dortmund pour plus de 115 millions d'euros l'été dernier. Si l'ailier a un peu déçu cette saison du côté barcelonais, les dirigeants savent que la confiance joue un grand rôle et qu'il est nécessaire qu'il soit épaulé pour atteindre le meilleur niveau.