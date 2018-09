Les Égyptiens se sont mobilisés pour Salah

Si le sacre de Luka Modric, désigné meilleur joueur de l’année 2018 par la Fifa, ne souffre guère de contestation, certains autres résultats des trophées The Best décernés lundi n’ont pas manqué d’interpeller. La présence de Dani Alves dans le XI de l’année a ainsi de quoi surprendre. Et il en est de même de celle de David de Gea, le portier espagnol n’ayant même pas été retenu parmi les trois finalistes pour le trophée The Best du meilleur gardien.

Autre sujet d’incompréhension, le Prix Puskas récompensant le plus beau but de l’année et remis à Mohamed Salah. Alors que sa réalisation face à Everton n’avait même pas été désignée comme le but du mois en Premier League, l’Egyptien a en effet écrasé le scrutin, recueillant pas moins de 38% des voix contre 22% pour Cristiano Ronaldo et son incroyable retourné acrobatique face à la Juventus Turin en Ligue des champions. Le vote pour le Prix Puskas étant ouvert au public, force est donc de constater que les internautes apprécient tout particulièrement l’attaquant des Reds. Ce que confirme d’ailleurs le détail des résultats du Trophée The Best.

Devant Ronaldo et Messi selon les internautes

Car si Mohamed Salah a terminé sur le podium du Trophée The Best, il le doit essentiellement aux internautes qui pèsent en effet pour 25% dans les résultats, à l’instar des capitaines des sélections, des sélectionneurs et des journalistes. En excluant le vote du public, Mohamed Salah ne termine pourtant qu’au sixième rang avec seulement 7,09% des voix, loin derrière Kylian Mbappé qui récupère la troisième place avec 11,81% devant Antoine Griezmann (7,44%) et Lionel Messi (7,35%). Des résultats d’ailleurs en phase avec ceux du XI de l’année pour lequel votent les 25 000 joueurs professionnels, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et Lionel Messi ayant en effet été préférés à l’ancien Romain.

La Fifa a beau ne pas avoir communiqué sur les résultats des votes du public, un rapide calcul permet néanmoins de constater que 23,64% des internautes ont fait de Mohamed Salah leur meilleur joueur de l'année, c’est-à-dire plus que Cristiano Ronalo (17,3%), Lionel Messi (16,8%) ou Luka Modric (15,7%), Kylian Mbappé devant se contenter de 6,6%. De quoi lui coûter le podium.

Ces résultats ne sont toutefois pas étonnants. Mohamed Salah est en effet une véritable icône en Egypte où les 95 millions d’habitants sont obsédés par le football. En août, l’AS Rome s’était d’ailleurs fendue d’un tweet grinçant après que son ancien joueur avait remporté le trophée du but du mois chez les Reds pour un but somme toute quelconque et ce malgré un exceptionnel coup franc de Trent Alexander-Arnold: "Félicitations Mo Salah pour avoir remporté le titre du but du mois d’août à Liverpool et félicitations pour le titre le mois prochain, puis en octobre, en novembre et en décembre."