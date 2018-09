C’est officiel, le titre de joueur Fifa de l’année échappe pour la première fois depuis 2008 à Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ! "CR7" était le double tenant de The Best et fait partie du podium pour l’édition 2018, mais c’est Luka Modric qui a été plébiscité. Le milieu de terrain du Real Madrid et de la sélection croate a reçu son trophée ce lundi soir, lors des Fifa Football Awards 2018 organisés à Londres.

Evidemment, Modric mérite tout particulièrement sa distinction personnelle, lui le meneur de jeu si important des Merengues triples vainqueurs de la Ligue des champions en titre, ainsi que des finalistes croates de la Coupe du monde 2018. Il avait déjà été élu meilleur joueur du Mondial ainsi que joueur UEFA de l’année, il y a un mois, lors d’une cérémonie marquée par l’absence de dernière minute de Ronaldo…

L’ancien joueur de Tottenham a dédié ce trophée The Best à ses "coéquipiers du Real et de l’équipe nationale" ainsi qu’à sa famille. "J’aimerais aussi parler de mes idoles: l’équipe croate de 98 (éliminée en demi-finale par les Bleus, NDLR). Ce fut mon inspiration et cela nous a permis de croire à quelque chose de grand en Russie. J’espère que ce sera la même pour la prochaine génération", a-t-il lancé, plein de classe.