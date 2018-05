Benjamin Mendy a réussi son pari. Victime d'une rupture des ligaments croisés en septembre dernier, le défenseur latéral de Manchester City sera bien au rendez-vous de la Coupe du monde en Russie. Et ce malgré une saison quasi blanche, l’ancien Monégasque ayant dû se contenter de trois bouts de matches et d’un total de 62 minutes de jeu depuis son retour le mois dernier.

Interrogé sur le sujet, Pep Guardiola avait d’ailleurs émis certaines réserves au sujet de la participation de son défenseur au Mondial. "Deschamps décidera. Je ne sais pas. Après 6 ou 7 mois, vous avez besoin de temps pour reprogrammer votre cerveau, votre genou, votre technique. Vous avez besoin de plus de temps", avait-il ainsi récemment expliqué.

Deschamps peut changer sa liste jusqu'au 4 juin

Mais pour Didier Deschamps et son staff, les quatre semaines d’ici les débuts des Bleus en Russie pourraient suffire au Citizen pour retrouver son niveau de jeu. Le défenseur mancunien aura en tout cas jusqu’au 4 juin, date limite pour déposer les listes des 23, pour faire ses preuves. "La liste définitive, c'est celle du 4 juin, et c'est valable pour lui comme pour les autres joueurs. Le rythme avec les quinze jours de préparation et les deux matchs amicaux va me permettre d'en savoir plus sur sa faculté à gérer une grosse charge de travail", a rappelé le sélectionneur tricolore.

Charge donc à Benjamin Mendy d’apporter certains gages lors des entraînements et les deux premiers matches de préparation. Car l’ancien Marseillais sera sous étroite surveillance. "Il a des qualités physiques au-dessus de la moyenne. Aujourd'hui je ne sais pas si il peut enchaîner les performances à haute intensité. Il a tout fait pour être dans la liste, il a eu un peu de temps de jeu en club, il aurait pu en avoir plus c'est vrai. On l'a suivi médicalement, moi aussi je l'ai suivi, évidemment que le risque existe", a prévenu le champion du monde 1998.