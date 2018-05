Mendy: "Les requins ne récupèrent pas comme les humains"

Benjamin Mendy, grand adepte de Twitter, n'a pas tardé à réagir à l'annonce de sa sélection parmi les 23 Français appelés à disputer la Coupe du monde 2018.

Dans l'immédiateté du moment, ce fut d'abord un "La fierté. On parle pas russe, nouuuus ?!!" Puis un plus posé, avec un montage photo en prime: "La route fut longue, mais la récompense en vaut la peine..." Un message accompagne notamment d'un hashtag #SharksDontRecoverLikeHumans, qui se traduit littéralement par "Les requins ne récupèrent pas comme les humains".

Benjamin Mendy a également retweeté Boubacar Kamara, son ancien partenaire de l'OM, et le compte officiel de l'équipe de France (à deux reprises).

It always seems impossible until its done la route fut longue mais la recompense en vaut la peine ... #SharksDontRecoverLikeHumans #FiersDetreBleus pic.twitter.com/Y5SmtdUk5m