Equipe de France : Paris réagit au cas Rabiot

Quelques heures après Adrien Rabiot, le Paris Saint-Germain est sorti vendredi du silence pour réagir au choix, très commenté, jusqu’au sommet de l’Etat, du milieu de terrain de refuser son rôle de suppléant des Bleus pour la Coupe du monde en Russie. Un club parisien qui "ne souhaite pas interférer dans un dossier qui concerne avant tout un joueur et la sélection à laquelle il est rattaché."

"Au-delà du débat qui s’est fait jour dans la sphère publique, le club tient à souligner le lien particulier qu’il nourrit avec un joueur arrivé au centre de formation en 2010 et qui a ensuite gravi avec talent et caractère tous les échelons jusqu’à devenir un élément majeur de notre effectif professionnel."

"Très compétitif sous nos couleurs, qu’il a déjà honorées à 207 reprises à seulement 23 ans, Adrien représente l’un des porte-drapeaux les plus brillants du système de formation de notre club. Le club rappelle son attachement profond aux équipes nationales et aux valeurs qu’elles incarnent et souhaite le meilleur à ses internationaux français convoqués pour la Coupe du monde", peut-on lire dans un communiqué des champions de France.