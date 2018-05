Deschamps : "Rabiot s'est exclu de lui-même"

Sans vouloir comparer directement ces deux joueurs, Didier Deschamps a clairement témoigné de la déception qui l'habite aujourd'hui à propos d'Adrien Rabiot, citant en exemple Laurent Koscielny, qui a pris le temps de faire parvenir une lettre à ses coéquipiers chez les Bleus, lui qui a été contraint de déclarer forfait pour cette compétition sur blessure. "On perd un joueur très important, sur le plan humain comme sur le plan sportif. Son initiative est très bien. J’ai fait en sorte que tous les joueurs puissent lire sa lettre. Si ça peut mettre en éveil tout le monde, car il y avait tout dans cette lettre... C’est un homme sur qui on peut compter. Quand il a envie, si ça lui fait plaisir, il sera toujours le bienvenu", a raconté le sélectionneur national, visiblement touché par la démarche du Gunner et qui paraît lui vouer une profonde admiration.

Forcément, le procédé de l'ancien Lorientais tranche encore plus avec l'attitude d'un Adrien Rabiot qui a donc bel et bien décliné le statut de suppléant qui lui était proposé. "C’est un mail qui m’est parvenu lundi en fin d’après-midi. J’ai pris connaissance de ce mail qu’Adrien a signé. Je lui ai envoyé un SMS, je l’ai appelé pour avoir confirmation que tout cela venait bien de lui. Il ne m’a pas répondu, mais j’ai eu la confirmation par mon responsable administratif que c’était bien lui qui était à l’origine de tout cela. J’ai averti mon président du contenu, j’ai par correction averti le président du PSG également", a expliqué Didier Deschamps ce mercredi devant la presse. Le sélectionneur national s'est par la suite livré à des commentaires prudents, sa priorité étant clairement de se concentrer sur la préparation à la Coupe du monde en compagnie des 22 actuellement à Clairefontaine en attendant le Madrilène Raphaël Varane.

"Il a fait une énorme erreur" Didier Deschamps

Une attitude qui tranche avec d'autres...

"J’ai été surpris. Après, je peux comprendre l’immense déception de ne pas être dans les 23, mais de là à prendre une telle position... On parle d’un jeune joueur qui était dans le groupe depuis un petit moment. Il s’est surtout exclu de lui-même. Il a fait une énorme erreur, concède-t-il néanmoins. J’ose espérer qu’à travers certaines décisions comme celles-là, ça lui permettra de mûrir, de réfléchir. On se doit d'être professionnels en toutes circonstances. Au très haut niveau, il n’y pas de place pour les états d’âmes. J’en prends acte, ça ne me fait pas plaisir, mais je ne vais pas en faire une histoire pendant des jours. Je sais très bien que je ne peux pas compter sur lui. Il refuse d’être suppléant, il refuse de suivre un programme individuel, il refuse de répondre à une sollicitation si j’ai besoin de lui. C’est sa décision, il l’assume".

Rien ne filtrera en l'état sur la façon dont a été accueillie cette nouvelle dans le groupe, mais on imagine aisément que l'abandon de poste d'Adrien Rabiot soit difficilement perçu alors qu'un ancien comme Laurent Koscielny témoigne lui de son soutien et de son affection à tous les Bleus en partance pour la Russie... "C’est l’équipe de France, elle est au-dessus de tout. Et on parle d’un joueur qui n’a que 23 ans et 6 sélections. Un joueur d'une trentaine d'années avec une cinquantaine de sélections ne serait pas plus excusable mais aurait des circonstances atténuantes", renchérit un champion du monde 1998 qui fait ici indirectement allusion à un profil type Moussa Sissoko, suppléant lui aussi malgré un gros vécu, et sans faire la moindre vague.

"Adrien Rabiot s’est mis à la faute, point barre. Je n’ai rien eu à lui reprocher en termes de comportement auparavant, c’est pour ça que ça me surprend encore plus. Je n’avais pas le moindre signe avant-coureur", s'étonne encore celui qui est en poste depuis août 2012. Au Parisien désormais d'en assumer pleinement les conséquences à venir. "Je n'ai jamais pris de position radicale", rappelle Didier Deschamps, mais le fautif devra sans doute en faire beaucoup pour retrouver la confiance du patron, et du crédit à ses yeux.