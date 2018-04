Une finale Les Herbiers-PSG le 8 mai !

Dans un stade Michel-D’Ornano plein comme un œuf, à guichets fermés (un peu plus de 20 000 spectateurs), toute la Normandie retient son souffle et semble réunie, le rappeur Orselsan compris, au coup d’envoi de cette demi-finale historique pour Malherbe, jamais apparu dans le dernier carré de la Coupe de France. Voilà qui tranche avec la force de l’habitude de ce PSG prêt à valider son triplé national sans saveur par une inédite quatrième victoire de rang dans la compétition après ses victoires de 2015, 2016 et 2017.

Caen a tout du petit poucet à l’ombre de l’ogre parisien. Et le rapport de force ne tarde pas à s’illustrer. Face à l’attaque Mbappé-Cavani-Di Maria, il faut déjà les sauvetages du chef de défense caennais Damien Da Silva face à Angel Di Maria (4e) puis encore devant Edinson Cavani (13e). Le taulier de l’arrière-garde normande ne peut pas non plus tout faire et Brice Samba, la jeune et talentueuse doublure de Rémy Vercoutre, sait aussi s’interposer sur la frappe trop écrasée de Di Maria (17e).

Le VAR fait la loi

Un dernier rempart qui se rate néanmoins sur sa relance et offre la vague de trop aux Champions de France. Cavani, qui vient de s’accrocher avec M. Letexier, est servi dans la surface par Di Maria ; la frappe de l’Uruguayen, trop croisée, se transforme en centre parfait pour Kylian Mbappé, qui se souvient sans doute avoir été ovationné par ce public debout la saison passée (0-1, 25e).

Les supporters caennais accusent le coup. D’autant que leur équipe n’existe pas, à l’image d’Ivan Santini, attaquant de pointe totalement abandonné, qui ne se signale que par cette frappe trop écrasée et sans danger à l’entrée de la surface (41e). L’équipe de Patrice Garande frise même le K.-O., il faut un tacle désespéré d’Alexander Djiku en pleine surface pour initier la contre-attaque qui permet à Caen d’égaliser. Comme face à Lyon, au tour précédent, c’est Ismaël Diomandé qui voit sa frappe à plus de vingt mètres suffisamment déviée par Adrien Rabiot pour tromper Kevin Trapp (1-1, 44e).

Le miracle se produit et se poursuit, malgré le gros raté de Da Silva, avec ce but refusé à Cavani par l’assistance vidéo pour un hors-jeu de Di Maria (47e). Il faut aussi la claquette de Samba sur la volée excentrée de Di Maria (55e). Le temps passe, Paris ne propose plus grand chose et la Normandie rêve en grand sur cette frappe de Steff Peeters aux 25 mètres, qui frôle le poteau (61e). Mais le VAR valide en revanche le doublé de Mbappé, servi par Cavani, lui-même lancé par une sublime talonnade de Di Maria (1-2, 81e).

Mbappé a encore droit à son ovation, malgré l’expulsion de Diomandé pour un attentat sur Javier Pastore (90e) et le troisième but parisien, signé Christophe Kunku (1-3, 90e+5). Avec le PSG, en Coupes, la fête n’est jamais finie ; elle se prolongera par une probable 24e victoire de rang (*) pour décrocher le 8 mai prochain, au Stade de France, une nouvelle Coupe de France qui lui tendra les bras face aux Herbiers, pensionnaires du National.

-------------------------------------------------------

(*) Le PSG compte désormais 41 victoires consécutives, Coupe de France et Coupe de la Ligue confondues.