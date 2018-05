Les Herbiers-Masala: "Le PSG, c'est la classe"

Stéphane Masala était fier de ses joueurs à l'issue de la finale de la Coupe de France perdue face au Paris Saint-Germain, mardi au Stade de France (0-2). Ils ont en effet tenu tête au PSG et peuvent effectivement repartir la tête haute.

"On a eu la chance de voir des joueurs parisiens très sympas, très humbles et très pro parce qu’ils ont fait leur match, ils n’ont rien lâché (vu la façon dont ils ont fêté leur but, ça le prouve) et même temps très disponibles et accessibles. Là, ils sont en train de donner des équipements à mes joueurs, c’est la classe", a lâché l'entraîneur en conférence de presse.