Et les deux noms qui sont sortis du chapeau sont... Alors qu'il avait une multitude d'options devant lui, et aucune qui se dégageait réellement, Yannick Noah a choisi Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga pour disputer les deux premiers simples de la finale de la Coupe Davis. Soit le n°5 français au classement ATP et le n°23 (!), qui vont affronter les 7e et 12e joueurs... mondiaux, Marin Cilic et Borna Coric.

C'est donc Chardy qui endossera (sur le papier) le rôle de n°1 français pour cette rencontre et qui ouvrira le bal, vendredi, contre Coric. Une surprise, même pour le principal intéressé, qui avait programmé son voyage de noces à cette période de l'année. Quand la présélection est tombée, le Palois semblait clairement passer derrière Pouille, Gasquet et Tsonga. Mais le forfait de Gasquet et l'année difficile de Pouille l'ont fait grimper dans la hiérarchie aux yeux de Noah, convaincu par les prestations du 40e mondial pendant le stage de préparation. Cela ressemble quand même à un sacré pari, basé sur le fait que Chardy aime la terre battue indoor, qu'il s'est toujours bien comporté en Coupe Davis (3-1 en simple à enjeu), et surtout sur une des fameuses intuitions du capitaine.

Pouille sur la touche

Et que dire de Tsonga ? Son classement actuel (259e) sanctionne une année pratiquement blanche, en raison des blessures, qui l'ont éloigné des courts pendant sept mois. Mais le Manceau possède une expérience sans égal dans ce groupe, dont il était difficile de se passer. Il n'a jamais trop aimé affronter Cilic (2-5 dans leurs confrontations, 0-1 sur terre battue), et son passé en finale de Coupe Davis est contrasté (*), mais Noah avait tous ces éléments en sa possession au moment de le choisir. "J’ai l’impression d’avoir ma place", estime Tsonga.

La grande victime est donc Lucas Pouille, laissé de côté vendredi, et qui pourrait revenir dans la partie dimanche. Personne ne tombera de sa chaise en apprenant la nouvelle, tant l'année du Nordiste a été rude ("Je n'ai pas gagné un match", résume-t-il), mais la Coupe Davis ressemblait pour lui à une bouffée d'oxygène, avec des prestations convaincantes en quarts (contre Fognini) et en demi-finales (contre Bautista-Agut), et il a toujours eu la confiance de Noah. Jusqu'à cette semaine, où il est la victime des choix du capitaine. Depuis trois ans, et son retour aux affaires, Noah a souvent eu tout bon. Il ne compte qu'une seule défaite, en 2016. Contre la Croatie...

(*) Forfait en Serbie en 2010, blessure contre la Suisse en 2014, défaite en trois sets contre Goffin en 2017.